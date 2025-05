Silvia Salis eletta sindaca di Genova | vittoria al primo turno per il centrosinistra-M5S

Silvia Salis è stata eletta sindaca di Genova, coronando il successo della coalizione centrosinistra-M5S al primo turno delle elezioni amministrative. I risultati ufficiali, diffusi dal ministero dell'Interno, confermano la vittoria della candidata del campo progressista, segnando una svolta significativa per la politica locale e promettendo nuove prospettive per la città.

La candidata del campo progressista Silvia Salis è la nuova sindaca di Genova. La conferma ufficiale arriva dai dati diffusi dal ministero dell'Interno al termine dello scrutinio nelle 653 sezioni delle elezioni amministrative finito in tarda notte: la coalizione centrosinistra-M5S vince al primo turno con 124.720 voti pari al 51,48% del totale sulla coalizione di centrodestra guidata dal candidato sindaco Pietro Piciocchi con 107.091 voti pari al 44,20%. Per essere eletti al primo turno era necessario ottenere almeno la maggioranza assoluta (50%+1) dei voti validi...

