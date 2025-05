Silvia Salis champagne o acqua frizzante?

Silvia Salis conquista Genova per il centrosinistra, segnando un cambio di rotta dopo due legislature di governo di centrodestra. Tuttavia, prima di festeggiare e celebrare il successo di Elly Schlein, è fondamentale riflettere con calma sulle sfide e le opportunità che attendono la nuova amministrazione in una città ancora da riconquistare.

A Genova ha vinto Silvia Salis con il centrosinistra. Dopo due legislature di centrodestra, il centrosinistra riconquista la città . Ma attenzione: prima di far partire le fanfare e scolpire il volto di Elly Schlein su qualche colonna di Palazzo Tursi, conviene respirare a fondo, guardare bene il quadro e, se possibile, disattivare l'effetto Instagram che .

