Silvia Salis | Basta becerume ora faremo il bene di Genova

Silvia Salis, ex lanciatrice del martello, è la nuova sindaca di Genova. Dalla sua elezione, l’ex atleta si impegna a portare un cambio deciso, affermando: "Basta becerume, ora faremo il bene di Genova". Con un messaggio chiaro rivolto alla città, Salis spera di collaborare con il governo per migliorare la vita dei cittadini genovesi. L'articolo esplora le sue ambizioni e il suo approccio al nuovo ruolo.

