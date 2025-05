Siena controlli antidroga | smantellate piazze di spaccio in zone boschive

Le operazioni dei carabinieri di Siena e Poggibonsi, insieme ai nuclei forestali, hanno portato allo smantellamento di diversi accampamenti abusivi nelle zone boschive. Questi luoghi erano utilizzati come basi per il traffico di sostanze stupefacenti, in un'azione mirata a garantire la sicurezza e il controllo del territorio. Scopri i dettagli di queste importanti operazioni antidroga.

Le compagnie dei carabinieri di Siena e Poggibonsi (Siena) e i nuclei forestali locali hanno smantellato diversi accampamenti abusivi utilizzati come basi per l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti L'articolo Siena, controlli antidroga: smantellate piazze di spaccio in zone boschive proviene da Firenze Post... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Siena, controlli antidroga: smantellate piazze di spaccio in zone boschive

