Sidri ringrazia Valditara finalmente impegno per i PhD nella scuola

La Società Italiana del Dottorato di Ricerca ha incontrato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per affrontare l'importante tema della valorizzazione dei PhD nel sistema scolastico. In questo incontro, il Ministro ha espresso supporto per le proposte avanzate, segnando un passo significativo verso il riconoscimento dei dottori di ricerca nella formazione italiana.

Una delegazione della Società Italiana del Dottorato di Ricerca ha incontrato il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per discutere temi riguardanti la valorizzazione del PhD all'interno della scuola italiana. "Il Ministro ha sposato le nostre proposte e ha anticipato le nostre parole cogliendo nel segno i nostri obiettivi. A breve torneremo al MIM per una nuova fase del tavolo tecnico" - così Antonio de Lucia, Presidente di Sidri - "sono fiducioso per i PhD che lavorano nel mondo dell'Istruzione perché le indicazioni sono quelle giuste, grazie alla sensibilità che solo un docente universitario può avere" - ha concluso de Lucia

