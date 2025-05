Sicurezza degli edifici comunali Minutolo | Nuove risorse per completare gli interventi di adeguamento già avviati

La giunta comunale ha approvato ulteriori 3 milioni di euro per completare gli interventi di messa in sicurezza degli edifici pubblici. Questi fondi si uniscono ai progetti già avviati, mirati a risolvere le criticità e garantire che le strutture siano conformi alle normative vigenti. L'attenzione alla sicurezza degli edifici comunali rappresenta un passo fondamentale per la tutela della comunità e la valorizzazione del patrimonio pubblico.

La messa in sicurezza degli edifici comunali che presentano criticità o non sono a norma era già stata avviata con piccoli interventi e le risorse a disposizione; i lavori per i quali la giunta comunale ha adesso deliberato oltre 3 milioni di euro proseguono un percorso già iniziato. E' questo... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Sicurezza degli edifici comunali, Minutolo: "Nuove risorse per completare gli interventi di adeguamento già avviati"

