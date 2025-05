Sicilia Digitale assume a tempo indeterminato quindici nuovi dipendenti

Sicilia Digitale annuncia l'assunzione a tempo indeterminato di quindici nuovi dipendenti, grazie al via libera del governo Schifani. Il piano prevede l'inserimento di figure specialistiche nel settore ICT, tra cui analisti programmatori e professionisti della sicurezza informatica, con l’obiettivo di potenziare le competenze tecnologiche e sostenere la digitalizzazione dell'isola.

Via libera dal governo Schifani al piano di Sicilia Digitale che prevede l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 15 nuovi dipendenti. Si tratta in gran parte di figure specialistiche del settore ICT: sette analisti programmatori, un analista, due security engineer, un cyber security...

