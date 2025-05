Siamo al limite della sopravvivenza flashmob nazionale di docenti e ATA per rivendicare stipendi europei e dignità salariale dopo 30 anni di attesa VIDEO INTERVISTE

In un clima di crescente tensione, docenti e personale ATA si sono mobilitati in un flashmob nazionale per rivendicare stipendi dignitosi e in linea con gli standard europei. Dallo storico evento, svoltosi in città come Roma, Milano e Napoli, emerge la voce unitaria di chi attende da 30 anni il riconoscimento del proprio valore. L'articolo esplora le testimonianze delle persone coinvolte e le ragioni di questa protesta.

Un coordinamento spontaneo di docenti e personale ATA ha organizzato un flashmob nazionale che si è svolto simultaneamente in numerose città italiane, tra cui Roma, Milano, Bologna, Napoli e Cagliari. L'articolo “Siamo al limite della sopravvivenza”, flashmob nazionale di docenti e ATA per rivendicare stipendi europei e dignità salariale dopo 30 anni di attesa VIDEO INTERVISTE ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Siamo al limite della sopravvivenza: flashmob nazionale di docenti e ATA. Le testimonianze