Si vendica della ex e mette a suo nome un annuncio su un sito d' incontri | Bambolina vogliosa e da gustare

Un uomo di Ancona, dopo la separazione dalla moglie, decide di vendicarsi pubblicando un annuncio ingannevole su un sito d'incontri. Descrive la sua ex con frasi provocatorie, presentandola come una "bambolina vogliosa" in cerca di incontri sessuali. Questo gesto di ritorsione ha sollevato interrogativi sulla privacy e le conseguenze legali di tali azioni.

ANCONA – La moglie lo lascia e lui si vendica pubblicando un annuncio di lei su un sito d'incontri. "Bambolina bellissima, vogliosa, tutta da gustare". Questa una parte del testo inserito insieme ad altri messaggi più spinti che davano l'idea che la donna cercasse uomini per offrirsi sessualmente... 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Si vendica della ex e mette a suo nome un annuncio su un sito d'incontri: “Bambolina vogliosa e da gustare”

