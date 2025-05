Si vendica della ex e mette a suo nome un annuncio su un sito d' incontri | Bambolina vogliosa e da gustare

In un gesto di vendetta dopo la separazione, un uomo ad Ancona pubblica un annuncio su un sito d'incontri utilizzando il nome della sua ex moglie. Descrivendola in termini provocatori, l'uomo ha cercato di umiliarla, scatenando un acceso dibattito su rispetto e vendetta nei rapporti personali.

ANCONA – La moglie lo lascia e lui si vendica pubblicando un annuncio di lei su un sito d'incontri. "Bambolina bellissima, vogliosa, tutta da gustare". Questa una parte del testo inserito insieme ad altri messaggi più spinti che davano l'idea che la donna cercasse uomini per offrirsi sessualmente... 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Si vendica della ex e mette a suo nome un annuncio su un sito d'incontri: “Bambolina vogliosa e da gustare”

