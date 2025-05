Si trancia un cavo operaio resta ferito ad una gamba

Un ennesimo incidente sul lavoro ha colpito un'operaio di 58 anni a Ceprano, in provincia di Frosinone. L'uomo, mentre svolgeva mansioni quotidiane in una fabbrica siderurgica, ha subito un grave infortunio a una gamba a causa del tranciamento di un cavo. L'episodio, avvenuto intorno alle 22:30, riaccende l'attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ennesimo infortunio sul lavoro nelle ore scorse in un'azienda del Frusinate. L'incidente è avvenuto verso le ore 22 e 30 di ieri sera a Ceprano (Frosinone), presso una fabbrica siderurgica. Qui, un operaio 58enne di San Giovanni Incarico (Fr) durante le ordinarie attività lavorative è rimasto

