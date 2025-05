Si sveglia dal coma e scappa nudo aperte due indagini sulla sicurezza all' ospedale Fogliani

Una drammatica vicenda ha scosso l'ospedale Fogliani di Milazzo, dove un paziente, risvegliatosi da un coma farmacologico, è fuggito seminudo. L’accaduto ha sollevato interrogativi sulla sicurezza della struttura, portando all'avvio di due indagini: una da parte dell’Asp e l'altra della Procura di Barcellona. Il procuratore della Repubblica sta seguendo attentamente la situazione per chiarire i dettagli di questo evento inquietante.

Due indagini, una dell'Asp e una della Procura di Barcellona per far luce sulla fuga dall'ospedale Fogliani di Milazzo di un paziente che si era svegliato dal coma farmacologico ed era uscito in strada seminudo. L'episodio è avvenuto venerdì scorso e il procuratore della Repubblica di...

