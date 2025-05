Si riunisce il Consiglio comunale | all' ordine del giorno il rendiconto 2024

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria si riunirà il 31 maggio alle 8:30 nella sala consiliare Pietro Battaglia di Palazzo San Giorgio. L'ordine del giorno include la discussione e l'approvazione del rendiconto 2024, un passo cruciale per la pianificazione finanziaria e il bilancio della città.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta ordinaria di seconda convocazione il 4 giugno

