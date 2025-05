Si ribalta col quad insieme al figlio di 10 anni | il bimbo chiama i soccorsi ma il papà muore in ospedale

Un tragico incidente ha colpito una famiglia a Sestino, in provincia di Arezzo, dove un uomo di 41 anni è morto dopo essersi ribaltato con un quad insieme al figlio di 10 anni. Il bambino, rimasto illeso, ha mostrato grande presenza di spirito chiamando i soccorsi. Nonostante i soccorsi rapidi, il padre è deceduto in ospedale dopo il trasporto in elicottero a Cesena.

Un uomo di 41 anni è morto dopo essersi ribaltato col quad a Sestino (Arezzo) mentre era col figlio di 10 anni. Il bambino, illeso, ha dato l’allarme chiamando i soccorsi. Trasportato in elicottero a Cesena, il papà è deceduto in ospedale... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Si ribalta col quad insieme al figlio di 10 anni: il bimbo chiama i soccorsi, ma il papà muore in ospedale

Ne parlano su altre fonti

Quad si ribalta, paura sulla collina. Padre e figlio di 10 anni in ospedale; Giovane papà si ribalta col quad e muore; Quad si ribalta, paura sulla collina. Padre e figlio di 10 anni in ospedale; Si ribalta col quad insieme al figlio di 10 anni Il bimbo chiama i soccorsi lui muore in ospedale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Si ribalta col quad insieme al figlio di 10 anni: il bimbo chiama i soccorsi, ma il papà muore in ospedale - Un uomo di 41 anni è morto dopo essersi ribaltato col quad a Sestino (Arezzo) mentre era col figlio di 10 anni ... 🔗Lo riporta fanpage.it

Si ribalta col quad insieme al figlio di 10 anni. Il bimbo chiama i soccorsi, lui muore in ospedale - Un paese in lutto per la perdita di Alessandro dopo ore di agonia. Un ostacolo, poi la caduta. Il ragazzo lo aveva chiamato a gran voce ... 🔗Riporta msn.com

E' morto il 41enne che si era ribaltato insieme al figlio con il quad a Sestino - Non ce l’ha fatta Alessandro Andreini, il 41enne di Sestino che nel primo pomeriggio di sabato 24 maggio si era ribaltato con il quad lungo i tornanti del Passo della Spugna mentre era con il figlio d ... 🔗Segnala corrierediarezzo.it