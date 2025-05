Si ribalta col quad insieme al figlio di 10 anni Il bimbo chiama i soccorsi lui muore in ospedale

Tragedia a Sestino, in provincia di Arezzo, dove un padre di 40 anni, Alessandro Andreini, ha perso la vita dopo un incidente con il quad, avvenuto mentre trasportava suo figlio di 10 anni. Il bambino, rimasto illeso, ha chiamato i soccorsi, ma per il padre non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi disperati di salvarlo in ospedale.

Sestino (Arezzo), 27 maggio 2025 – Non ce l'ha purtroppo fatta il conducente del quad che sabato pomeriggio si è ribaltato a Sestino lungo la strada che conduce al passo della Spugna e che collega l'ultimo Comune a est della Toscana con quello marchigiano di Borgo Pace. L'uomo, Alessandro Andreini di 41 anni, è morto a distanza di poche ore (nella tarda serata fra sabato e domenica) all'ospedale Bufalini di Cesena, dove era stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso a seguito delle sue condizioni, apparse fin da subito molto gravi. Sono giornate di lutto per la piccola comunità di Sestino, dove Andreini risiedeva ed era molto conosciuto, come d'altronde accade in realtà con pochi abitanti, nelle quali è normale che sia così...

