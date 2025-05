Shinz? wo Sasageyo | Attack on Titan e quell’invito a offrire i cuori

In un'epoca in cui il valore e l'epica sembrano curiosità superate, "Shinz wo Sasageyo" di Attack on Titan ci invita a riflettere sull'importanza di offrire i cuori. Questo articolo esplora come la serie riesca a risvegliare lo spirito d'avventura e il coraggio, fungendo da potente antidoto alla nostra società moderna, disillusa e avversa ai grandi racconti di eroi.

Roma, 27 mag – Non è certo un epoca di eroi e grandi storie quella in cui viviamo. Ormai l'epica, il valore e lo spirito d'avventura sono cose disprezzate e di cui si ha quasi paura a parlare nell'attuale società europea. Riuscire a trovare dei racconti che siano in grado di farci vivere un esperienza "epica" è davvero molto difficile. In un quadro come questo, Attack on Titan rappresenta un prodotto di culto che va apprezzato. Una boccata d'aria fresca che è prodotto del filone dei war anime giapponesi: tra questi un altro prodotto iconico è certamente Mobile Suite: Gundam.

Attack on Titan Season 2 Opening | Shinzou wo Sasageyo!