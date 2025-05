shein nel mirino dell ue per violazioni alle norme a tutela dei consumatori

Shein è finita nel mirino dell'Unione Europea per presunte violazioni delle normative a tutela dei consumatori. Lunedì 26 maggio, la Rete di Cooperazione per la Tutela dei Consumatori (CPC), composta da autorità nazionali e dalla Commissione Europea, ha avviato un'indagine che ha rivelato pratiche discutibili sulla piattaforma del noto rivenditore online.

Lunedì 26 maggio, a seguito di un'indagine coordinata a livello europeo, la Rete di Cooperazione per la Tutela dei Consumatori (CPC), composta dalle autorità nazionali per la tutela dei consumatori e dalla Commissione Europea, ha notificato a SHEIN una serie di pratiche sulla sua piattaforma che violano la normativa UE in materia di tutela dei consumatori. La Rete CPC ha incaricato SHEIN di adeguare tali pratiche alla normativa UE in materia di tutela dei consumatori. SHEIN è ancora sotto inchiesta ed è stata invitata a fornire ulteriori informazioni alla Rete CPC. Questo è l'ultimo esempio del crescente controllo esercitato dall'UE sul mercato cinese e sull'azienda di moda ultra-veloce, nell'ambito di sforzi più ampi per proteggere i consumatori, in particolare reprimendo le pratiche ingannevoli online e limitando la circolazione di merci pericolose e dannose per l'ambiente all'interno del mercato unico...