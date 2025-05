Shein ancora nel mirino UE | rischio multe per tutela dei consumatori

Shein, il noto rivenditore online, si trova nuovamente sotto la lente d'ingrandimento dell'Unione Europea, rischiando sanzioni per presunti abusi nei diritti dei consumatori. La Commissione europea ha evidenziato pratiche problematiche sulla piattaforma, ponendo l'accento sulla necessitĂ di tutelare i diritti dei consumatori nell'economia digitale. Questo articolo esplora le implicazioni di queste violazioni e le potenziali multe che potrebbero derivarne.

Ancora problemi per Shein: multe per tutela ai consumatori. È quanto spiegato in una nota della Commissione europea. Infatti l'Unione Europea ha segnalato come la piattaforma utilizzi "pratiche sulla sua piattaforma che violano il diritto dei consumatori dell'Ue". Shien, multe in arrivo per difendere la tutela dei consumatori? La nota UE. Nella nota si legge: "Oggi, a seguito di un'indagine coordinata a livello europeo, la Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (Cpc) e la Commissione europea hanno notificato al rivenditore elettronico Shein una serie di pratiche sulla sua piattaforma che violano il diritto dei consumatori dell'Ue".

