Shakhtar Donetsk ufficiale la nomina di Arda Turan come nuovo allenatore

Lo Shakhtar Donetsk ha annunciato ufficialmente la nomina di Arda Turan come nuovo allenatore. L'ex calciatore turco esprime orgoglio e determinazione nel suo messaggio ai fan. Questo cambio di guida segna una nuova era per il club, con grandi aspettative per il futuro e un approccio fresco in panchina. Scopriamo i dettagli di questa scelta e le prime dichiarazioni di Turan.

Lo Shakhtar Donetsk ha ufficializzato la nomina di Arda Turan come nuovo allenatore. Tutti i dettagli in merito alla scelta Lo Shakhtar Donetsk ha ufficializzato la nomina di Arda Turan come nuovo allenatore. Di seguito le prime parole ai canali del club ucraino. PAROLE ARDA TURAN – «Sono orgoglioso di essere entrato a far parte ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Shakhtar Donetsk, ufficiale la nomina di Arda Turan come nuovo allenatore

