Sfilata Dior a Roma | l’evento a Villa Albani Torlonia

Il 27 maggio 2025, Roma sarà teatro di un evento esclusivo e affascinante: Dior presenterà la collezione Cruise 2026 a Villa Albani Torlonia, un capolavoro del neoclassicismo. Questa sfilata, attesa con entusiasmo, trasformerà il gioiello settecentesco in un palcoscenico unico, aprendo le porte a un'esperienza di moda indimenticabile e raffinata, solitamente riservata a pochi privilegiati.

Oggi 27 maggio 2025, Roma si trasformerà in un palcoscenico senza tempo per accogliere una delle sfilate più attese dell’anno: Dior presenterà la collezione Cruise 2026 nella straordinaria cornice di Villa Albani Torlonia, gioiello settecentesco del neoclassicismo e solitamente inaccessibile al pubblico. Una scelta simbolica e potente, che intreccia moda, storia e arte, guidata dalla visione della direttrice creativa Maria Grazia Chiuri, profondamente legata alla Capitale Per la prima volta nella sua storia, la Fondazione Torlonia apre Villa Albani Torlonia a un evento di moda. Progettata dall’architetto Carlo Marchionni su commissione del cardinale Alessandro Albani, la villa custodisce i celebri Marmi Torlonia, una delle collezioni di antichità greco-romane più importanti al mondo... 🔗 Leggi su Funweek.it

