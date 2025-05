Sfilata Dior a Roma | l’evento a Villa Albani Torlonia

Il 27 maggio 2025, Roma si vestirà di eleganza con la sfilata di Dior, che presenterà la collezione Cruise 2026 nella suggestiva Villa Albani Torlonia. Questo evento esclusivo, ambientato in un capolavoro del neoclassicismo, promette di trasformare la storica dimora in un palcoscenico incantevole, rendendo l’occasione unica e imperdibile per gli amanti della moda e della cultura.

Oggi 27 maggio 2025, Roma si trasformerà in un palcoscenico senza tempo per accogliere una delle sfilate più attese dell’anno: Dior presenterà la collezione Cruise 2026 nella straordinaria cornice di Villa Albani Torlonia, gioiello settecentesco del neoclassicismo e solitamente inaccessibile al pubblico. Una scelta simbolica e potente, che intreccia moda, storia e arte, guidata dalla visione della direttrice creativa Maria Grazia Chiuri, profondamente legata alla Capitale Per la prima volta nella sua storia, la Fondazione Torlonia apre Villa Albani Torlonia a un evento di moda. Progettata dall’architetto Carlo Marchionni su commissione del cardinale Alessandro Albani, la villa custodisce i celebri Marmi Torlonia, una delle collezioni di antichità greco-romane più importanti al mondo... 🔗 Leggi su Funweek.it

