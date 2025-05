Sfila l’odio tensione a Gerusalemme I giovani ebrei e la caccia all’arabo

A Gerusalemme, tensioni crescenti si manifestano tra giovani ebrei e una preoccupante caccia all'arabo, in un contesto di conflitto alimentato dall'avanzata dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza. L'afflusso di nazionalisti ebraici nella Città Vecchia segna l'anniversario della presunta unificazione della città con Israele, riaccendendo le fiamme di un odio che sembra non conoscere tregua.

Mentre l'esercito israeliano dilaga ormai in ampie zone della Striscia di Gaza, le correnti nazionaliste ebraiche sono scese in massa nella Città Vecchia di Gerusalemme ieri, in occasione dell'anniversario (secondo il calendario lunare ebraico) della sua unificazione con Israele nella guerra dei Sei Giorni del 1967. Gruppi di adolescenti di destra hanno aggredito negozianti arabi. "Gerusalemme è nostra, Gaza è nostra" hanno scandito migliaia di giovani attivisti. "Gaza deve essere ora appiattita". Per l'occasione, duemila agenti di polizia sono stati schierati per impedire che gruppi di estremisti attaccassero palestinesi di passaggio, come avvenuto negli anni passati ai margini della cosiddetta "Danza delle bandiere": ossia una marcia di massa, con lo sventolio del vessillo bianco-blu di Israele, che si conclude nella spianata del Muro del Pianto...

