Settimana tra afa e pioggia temporali in vista per il 2 giugno | le previsioni

L'instabilità meteorologica segna l'inizio di giugno, con la Lombardia colpita da forti temporali. Come anticipato dalle previsioni e dalla Protezione Civile, nelle ultime ore le precipitazioni hanno interessato diverse aree, con la Brianza registrando gli effetti più significativi. In attesa di un'analisi dettagliata, vediamo cosa prevede il meteo per la settimana, in cui si alternano afa e nuove piogge.

Un forte temporale si è abbattuto nella notte appena trascorsa su diverse aree della Lombardia, come previsto dai bollettini meteo e dalla Protezione Civile. Sebbene anche Como e provincia siano state interessate dal passaggio della perturbazione, le zone più colpite sono state la Brianza, il... 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Settimana tra afa e pioggia, temporali in vista per il 2 giugno: le previsioni

Sole e afa fino al weekend, ma con possibili temporali di calore