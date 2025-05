Settimana intensa in Tradimento | crisi fidanzamenti e rivelazioni tra Güzide Tolga e Kahraman

Questa settimana, la soap "Tradimento" si tinge di dramma con crisi nei fidanzamenti e rivelazioni scottanti tra Güzide, Tolga e Kahraman. Dal 2 all'8 giugno 2025, la produzione turca, da poco debuttata su Mediaset, continua a catturare l'attenzione degli spettatori, offrendo intrecci emozionanti e colpi di scena inaspettati che promettono di mantenere alta la suspense.

La soap Tradimento continua a tenere alta l’attenzione degli appassionati con una serie di eventi particolarmente intensi, in questa settimana dal 2 all’8 giugno 2025. La produzione turca, lanciata da Mediaset lo scorso dicembre, ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua capacità di intrecciare passioni, segreti e tradimenti. Dopo il passaggio dall’appuntamento esclusivo del . ... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Settimana intensa in Tradimento: crisi, fidanzamenti e rivelazioni tra Güzide, Tolga e Kahraman

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un posto al sole: scomparsa, crisi nei cantieri e tensioni familiari in settimana intensa; Tempesta d’amore, anticipazioni da brividi: nozze a rischio, Alexandra cade nella trappola; Ipek confessa l’oniomania e si svela la crisi familiare in Tradimento; La Promessa su Rete4: tradimenti, quaderni segreti e matrimoni annullati dal 25 al 31 maggio 2025. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tradimento, una settimana tra bugie, tradimenti e rivelazioni: Selin scagiona Tolga, scapperà con Oylum? - Dal 19 al 25 maggio in Tradimento, Selin scagiona Tolga ma confessa di non ricordare nulla, Oylum è tentata dalla fuga, e Guzide scopre di non essere ... 🔗Secondo alfemminile.com

Tradimento, anticipazioni: problemi per Oylum e Tolga, una chiamata rivela tutta al verità - Tutte le anticipazioni della soap di Canale 5, Tradimento: cosa ci riservano le prossime puntate. Nella settimana che va dal 26 maggio all’1 giugno, gli appassionati della serie turca “Tradimento” in ... 🔗Segnala gaeta.it

"Tradimento", le trame della settimana dal 9 al 15 marzo - Tradimento: le anticipazioni dal 9 al 15 marzo Il video di Oltan e Ozan finisce nelle mani dell'avvocato Elmas , accompagnato da alcune fotografie. Determinata a umiliare Tarik , la donna decide ... 🔗Lo riporta msn.com

??Tradimento, anticipazioni dal 27 aprile al 3 maggio ??Can rapito, Tolga in crisi!