Setacciate le officine meccaniche ed i gommisti multe per oltre 11 mila euro

Le forze dell'ordine hanno avviato un'importante operazione di controllo su officine meccaniche e gommisti, culminando in sanzioni per oltre 11 mila euro. Le ispezioni hanno rivelato numerose attività illegali e irregolarità nel settore degli autoriparatori, evidenziando l'importanza di garantire standard di sicurezza e conformità nelle professioni legate all'automobile. Scopriamo i dettagli di queste operazioni e le violazioni riscontrate.

Uomini delle forze dell'ordine al setaccio delle officine meccaniche ed i gommisti. Scoperte attivit√† illegali e con tante irregolarit√†.¬†A seguito di controlli amministrativi nel campo delle attivit√† professionali dei settori degli autoriparatori, delle officine meccaniche e di elettrauto¬†che... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ¬© Frosinonetoday.it - Setacciate le officine meccaniche ed i gommisti, multe per oltre 11 mila euro

