Sestino in lutto per la scomparsa di Alessandro Andreini | salvo il figlio di 10 anni dopo l’incidente in quad

Sestino piange la prematura scomparsa di Alessandro Andreini, 41 anni, vittima di un tragico incidente in quad avvenuto sabato pomeriggio al Passo della Spugna. Mentre una giornata di relax si è trasformata in dolore, il figlio di 10 anni è stato salvato, ma il dolore per la perdita del padre segnerà profondamente la comunità.

Una giornata che doveva essere di spensieratezza si è trasformata in tragedia per Alessandro Andreini, 41 anni, di Sestino. L’uomo ha perso la vita sabato pomeriggio dopo essersi ribaltato con il quad lungo i tornanti del Passo della Spugna, mentre era in compagnia del figlio di 10 anni. Il bambino, che si trovava sul sedile posteriore, è rimasto miracolosamente illeso: si ipotizza che sia riuscito a saltare dal mezzo prima del ribaltamento. È stato comunque portato all’ospedale di Urbino per accertamenti e dimesso poche ore dopo. Le condizioni di Andreini sono apparse da subito critiche. Soccorso dall’elisoccorso Pegaso, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è deceduto a causa dei gravi traumi riportati... 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Sestino in lutto per la scomparsa di Alessandro Andreini: salvo il figlio di 10 anni dopo l’incidente in quad

Se ne parla anche su altri siti

Sestino in lutto per la scomparsa di Alessandro Andreini: salvo il figlio di 10 anni dopo l’incidente in quad; Giovane papà si ribalta col quad e muore. 🔗Ne parlano su altre fonti

Lutto a Villa Laguidara, dipendente della Rsa muore a 55 anni - Alessandro Marchi aveva scoperto la malattia due mesi fa. Il ricordo dei colleghi: “Un uomo buono e gentile, ci mancherà tantissimo” ... 🔗Si legge su msn.com

Lutto a Lanciano: addio ad Alessandro Pace - È morto a Roma all'età di 89 anni il giurista e avvocato Alessandro Pace, uno dei maggiori costituzionalisti italiani e uno dei massimi esperti del delicato equilibrio tra forma di Stato, forma di gov ... 🔗Segnala rainews.it

Alessandro Cavallo, lutto per il ballerino di Amici: morta la cognata Erica di 33 anni - Lutto per Alessandro ... Sembra che la tragica scomparsa sia dovuta ad una malattia con la quale combatteva già da tempo. Un grande dolore quello che sta vivendo Alessandro Cavallo, ex finalista ... 🔗Lo riporta ilmessaggero.it