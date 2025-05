Servizio da sotto ‘no look’ e giravolta | lo show di Rinderknech contro Sinner

Arthur Rinderknech ha inaugurato il Roland Garros 2025 con una sfida spettacolare contro Jannik Sinner, numero uno del mondo. Tra servizi da sotto, giravolte e gesti eccentrici, il francese ha catturato l'attenzione del pubblico, regalando un match ricco di emozioni e colpi di scena. Il primo turno dello Slam parigino ha, così, offerto un mix di talento e show, dimostrando che il tennis è anche spettacolo.

