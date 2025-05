Serie C 14 punti di penalizzazione per il club | il comunicato del Tribunale

La Lucchese, club di Serie C, è stata penalizzata di 14 punti dal Tribunale, nonostante la recente vittoria nei playout contro il Sestri Levante. Il comunicato ufficiale, emesso dopo la finale di ritorno del 17 maggio, segna un duro colpo per la squadra toscana, costretta a confrontarsi con gravi difficoltà anche a breve distanza dal successo sul campo.

14 punti di penalizzazione per il club di Serie C: è arrivato il comunicato del Tribunale. Non è bastata la vittoria ai playout di Serie C contro il Sestri Levante per salvare la Lucchese. Dopo la finale di ritorno del 17 maggio vinta per 1-0, il club toscano cinque giorni dopo – il 22 – è stato dichiarato fallito dal Tribunale per la quarta volta in 17 anni. La speranza del club è quella di rimanere tra i professionisti e disputare il prossimo campionato di Serie C, che inizierebbe però con un grosso svantaggio: 17 punti di penalizzazione. Lucchese, non solo il fallimento: anche 17 punti di penalizzazione... 🔗 Leggi su Sportface.it

