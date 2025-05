Serie b Playoff Villa d’Oro e Stadium pronte al derby Stasera l’andata della sfida che vale la finale

Stasera, Villa d'Oro e Stadium si affrontano nell'andata del derby che potrebbe decidere la finale dei playoff di Serie B di volley. Dopo aver digerito i recenti risultati, le squadre sono pronte a dare il massimo in questa sfida cruciale, con il pubblico che attende un match emozionante, mentre il grosso degli incontri si svolgerà nel weekend. Chi conquisterà il vantaggio decisivo?

Neanche il tempo di metabolizzare i risultati, che è già di nuovo tempo di tornare in campo nei playoff di volley: sono solo tre le sfide infrasettimanali in programma tra oggi e domani, perché il grosso si giocherà nel week end, ma si tratta già di partite importanti, soprattutto l’attesissimo derby modenese tra National Villa d’Oro e Stadium Mirandola, che promuoverà una delle due alla finalissima, contro la vincente di Limbiate – Garlasco, che varrà la A3. Sono diciotto i precedenti tra le due formazioni, sono negli ultimi venticinque anni, con un bilancio leggermente favorevole per i gialloblù, che quest’anno hanno vinto entrambe le sfide in campionato, 3-2 a Mirandola all’andata, e soprattutto 3-0 tre mesi fa alla Marconi, dove si gioca questa sera alle 21 la gara d’andata di questa semifinale, che oggettivamente si preannuncia aperta a qualsiasi risultato... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie b. Playoff, Villa d’Oro e Stadium pronte al derby. Stasera l’andata della sfida che vale la finale

