Serie B Abodi | Interverremo solo se federazione non troverà regole interne

Il ministro dello sport, Andrea Abodi, commenta la situazione caotica dei playoff in Serie B, ribadendo che l'intervento del governo sarà necessario solo se la federazione non stabilirà regole interne appropriate. Abodi avverte le società di evitare scorciatoie, sottolineando che i problemi attuali derivano da errori passati.

“Intanto noi ci augureremmo che le società non cadessero nel tranello di qualche scorciatoia. Il dato fondamentale è che ci troviamo in questa situazione perché qualcuno ha sbagliato”. Così il ministro dello sport Andrea Abodi, rispondendo alle domande dei cronisti sul caos playoff in Serie B di calcio a margine dell’evento finale dei Giochi della Gioventù a Roma. “Ci confronteremo con la federazione – continua il ministro – lasciando alla federazione quel che è possibile lasciare all’autonomia federale. Non siamo vogliosi di intervenire legislativamente. Questo succederà solo e soltanto se non si troveranno delle regole interne che eviteranno quello che sta succedendo, che mina la certezza del risultato sportivo”... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie B, Abodi: “Interverremo solo se federazione non troverà regole interne”

