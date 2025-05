Serie A la Virtus Bologna batte Venezia 86-84 e vola in semifinale

La Virtus Segafredo Bologna conquista l'accesso alle semifinali del campionato di Serie A di basket, battendo il Venezia con un punteggio di 86-84 in gara 5 dei quarti di finale. I bianconeri ora si preparano ad affrontare l'eterna rivale EA7 Emporio Armani Milano, promettendo una sfida avvincente per la corsa allo scudetto.

Bologna, 27 maggio 2025 – La Virtus Segafredo Bologna è la squadra che chiude il quadro delle semifinali scudetto del campionato di Serie A di basket, dove i bianconeri affronteranno l’eterna rivale EA7 Emporio Armani Milano. I felsinei si sono infatti presi gara 5 dei quarti di finale piegando 86-84 l’Umana Reyer Venezia. Un successo arrivato al culmine di una partita equilibratissima e altrettanto ricca di emozioni e colpi di scena, che i lagunari sembravano aver in pugno dopo aver allungato a +9 a inizio quarto quarto con un parziale confezionato da Casarin e Tessitori. Nel momento di massima difficoltĂ , però, la Virtus ha tirato fuori tutto il suo orgoglio e, aggrappandosi ai canestri di Matt Morgan e Toko Shengelia (recuperato in extremis dopo il trauma cranico rimediato in gara 3), si è definitivamente presa l’inerzia del match e il passaggio in semifinale... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A, la Virtus Bologna batte Venezia 86-84 e vola in semifinale

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La Virtus Bologna batte in volata una gagliarda Venezia e fa 2-0 nella serie; L’Umana Reyer Venezia batte la Virtus Segafredo Bologna in volata e pareggia la serie sul 2-2; Playoff LBA, la Virtus prende il largo nel secondo tempo e batte la Reyer Venezia; Basket, Playoff Serie A: la Virtus soffre ancora ma batte 77-75 Venezia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Hackett-Shengelia, Bologna batte una super Venezia. Ora la semifinale contro Milano - Gara 5 avvincente, Ellis e Parks tengono avanti gli ospiti ma nel finale la decidono la guardia (21 punti) e l'ala, che firma il canestro decisivo ... 🔗Come scrive gazzetta.it

Serie A, la Virtus Bologna batte Venezia 86-84 e vola in semifinale - Sotto di 9 lunghezze a poco più di 5' dalla fine, i bianconeri si sono aggrappati a Toko Shengelia (recuperato in extremis) e Matt Morgan per imporsi e chiudere la serie sul 3-2 ... 🔗Si legge su msn.com

Playoff Serie A: la Virtus soffre, ma è in semifinale contro l'Olimpia - La seconda semifinale dei playoff della Serie A di basket sarà tra la Virtus Bologna e l'Olimpia Milano. Nella decisiva gara 5, la squadra di Ivanovic soffre, va sotto di 9 punti (76-67) in casa, ma r ... 🔗Da msn.com

Virtus Bologna-Olimpia Milano:le fasi finali di gioco