Serie A in subbuglio sognano anche loro Allegri Ma si scalda Thiago Motta

La Serie A è in fermento: il futuro delle panchine italiane si preannuncia movimentato, con Massimiliano Allegri al centro delle attenzioni. Mentre Thiago Motta si fa avanti, si prospettano clamorosi ritorni e nuovi scenari per i tecnici di prima linea. I giorni che seguono porteranno sicuramente grandi cambiamenti nel panorama calcistico italiano, con club pronti a scommettere su nuovi allenatori.

Pronto il valzer delle panchine nel campionato italiano mentre il tecnico toscano resta il più ambito: oltre a Motta possibile clamoroso ritorno Sono i giorni più caldi per quanto riguarda il futuro della Serie A e dei suoi club, con il valzer degli allenatori prontissimo a partire e a regalare verosimilmente qualche colpo di scena. Il Milan cambierà guida tecnica dopo aver appena preso Tare come nuovo ds, la Juventus dovrebbe fare lo stesso anche se non è del tutto scontato. La Roma da settimane, anzi mesi, è a caccia del nuovo allenatore e ora anche la Lazio con tutta probabilità comincerà un nuovo progetto dopo appena un anno... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Serie A in subbuglio, sognano anche loro Allegri. Ma si scalda Thiago Motta

