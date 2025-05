Serie A il pagellone degli allenatori | Conte da 9 Thiago Motta 45 Fonseca meglio di Conceicao Inzaghi? 6+

Nel mondo della Serie A, le valutazioni degli allenatori possono suscitare discussioni appassionate. In questo pagellone, scoprirete i punteggi assegnati ai vari tecnici, da Conte con un eccellente 9 a Thiago Motta con 4,5. Analizzeremo anche il confronto tra Fonseca e Conceição, oltre alla valutazione di Inzaghi. Attenzione: i voti sono relativi e non devono essere interpretati in scala assoluta.

Disclaimer: le seguenti pagelle non sono in termini assoluti, ma relativi. I voti dunque non sono da interpretare in relazione tra loro, bensì... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Su questo argomento da altre fonti

Il pagellone della Serie A | Conte il migliore, il Milan la vera delusione: Ibra&C; Pagelle di fine anno: 10 a Conte, 7 all’Inter. Juve non 6 bella, Milan incubo: 4; Pagellone Serie A 2024/2025: Conte anima di un Napoli da 9, Inter colpevole, disastro Milan, Juve salva sul gong; Conte dopo la vittoria dello scudetto col Napoli: «Il più difficile della mia carriera. Futuro? Io e De Laurentiis due vincenti ma forse diversi». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Serie A, il pagellone degli allenatori: Conte da 9, Thiago Motta 4,5. Fonseca meglio di Conceicao, Inzaghi? 6+ - Disclaimer: le seguenti pagelle non sono in termini assoluti, ma relativi. I voti dunque non sono da interpretare in relazione tra loro, bensì in relazione al singolo. 🔗Lo riporta calciomercato.com

Il pagellone della Serie A | Conte il migliore, il Milan la vera delusione: Ibra&C. da tre. Perché l’Inter non merita la sufficienza - CONTE: 9 – Può stare simpatico o molto più probabilmente antipatico, magari ancora una volta abbandonerà la barca sul più bello dimostrando di che pasta è fatto. Però nessuno può discutere i risultati ... 🔗Da ilfattoquotidiano.it

Serie A, dall'incognita Conte fino a Juve e Milan: è iniziato il toto-allenatori - Tante le squadre italiane decise a cambiare guida tecnica in vista della prossima stagione Con la fine del campionato comincia il calciomercato degli allenatori. Le società devono scegliere la guida t ... 🔗Segnala msn.com

TI FA ALLENARE ANCHE A CAPODANNO ||| L’INCREDIBILE TEMPRA DI ANTONIO CONTE