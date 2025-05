Serie A dall’incognita Conte fino a Juve e Milan | è iniziato il toto-allenatori

Con la conclusione della stagione calcistica, il calciomercato degli allenatori entra nel vivo. Le squadre di vertice, deluse dai risultati, si preparano a rifondare le proprie panchine, puntando su nuovi tecnici per riportare entusiasmo e successi. Dall’incognita Conte alle ambizioni di Juventus e Milan, il totoallenatori promette di riservare colpi di scena e grandi manovre nel panorama della Serie A.

Con la fine del campionato comincia il calciomercato degli allenatori. Le società devono scegliere la guida tecnica che verrà, con molte squadre di vertice deluse dai risultati ottenuti e speranzose che un cambio in panchina possa risollevare il morale della piazza e migliorare i risultati. Dall'incognita Conte fino alle panchine di Juventus, Milan, Roma e Lazio: la Serie A è pronta a essere rivoluzionata, con un toto-allenatori che è già iniziato. Il Napoli ha vinto lo Scudetto con Antonio Conte ma proprio il tecnico salentino è corteggiato dalla Juventus, sua ex squadra ma anche dal Milan, alla ricerca di un nome importante che possa scaldare il cuore dei tifosi, sempre più lontani dalla società, che ha appena annunciato il nuovo ds Igli Tare...

