Serie A Conceicao resta in Italia | chiusura con una big

Sergio Conceicao è pronto a lasciare il Milan per intraprendere un nuovo entusiasmante progetto in Serie A. Con l'intenzione di continuare la sua carriera in Italia, l'allenatore portoghese è già in trattative con una big del campionato. Scopriamo i dettagli di questa imminente e intrigante separazione e le potenzialità della sua prossima avventura nel calcio italiano.

Sergio Conceicao ha intenzione subito di ripartire con un nuovo progetto in Serie A. Dopo i mesi trascorsi al Milan, spunta la nuova destinazione in Italia L'allenatore portoghese è pronto a separarsi dal Milan per iniziare subito una nuova avventura nel campionato italiano. Pochi minuti fa è arrivata la mossa a sorpresa per rivederlo ancora in Serie A: ecco la sua prossima destinazione italiana. Serie A, Conceicao resta in Italia: chiusura con una big – Lapresse – calciomercato.it Ha regalato l'unico successo stagionale in casa Milan, ma le strade con il club rossonero si separeranno nelle prossime ore...

