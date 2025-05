Sergio Gaddi | Gioisco e mi rallegro con il Carducci

Il consigliere regionale di Forza Italia, Sergio Gaddi, supporta l'Associazione Carducci nella recente vertenza contro la giunta comunale di Como. Commentando la sentenza del Tribunale di Como che si è pronunciata a favore del sodalizio culturale, Gaddi esprime il suo entusiasmo per questa vittoria, evidenziando l'importanza del patrimonio culturale nella comunità .

