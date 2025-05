Sergio Gaddi | Gioisco e mi rallegro con il Carducci

Il consigliere regionale di Forza Italia, Sergio Gaddi, esprime il suo entusiasmo per la recentissima sentenza del Tribunale di Como che riconosce i diritti dell'associazione Carducci, al centro di una controversia con la giunta comunale. Gaddi, segretario provinciale del partito azzurro, sottolinea l'importanza di sostenere la cultura locale e il valore delle realtĂ associative nella comunitĂ comasca.

