Serena Rossi canta La canzone del sole l’omaggio a Gianluca Vialli

Lunedì, durante la 20ª edizione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup al Royal Park I Roveri di Fiano Torinese, un momento toccante ha visto l'attrice Serena Rossi rendere omaggio a Gianluca Vialli. Interpretando "La canzone del sole", un brano caro al campione scomparso, ha celebrato la sua memoria, lasciando un segno profondo nei cuori dei presenti.

Un momento di grande emozione ha segnato la 20ª edizione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, andata in scena lunedì al Royal Park I Roveri di Fiano Torinese: l'attrice Serena Rossi ha omaggiato Gianluca Vialli interpretando "La canzone del sole", brano amatissimo dal campione, scelto da lui stesso per il proprio funerale. Un tributo sentito, accolto da un lungo applauso da parte del pubblico presente. L'evento, nato per sostenere la ricerca sulla SLA e la prevenzione del cancro, ha riunito sul green numerosi protagonisti del mondo dello sport e dello spettacolo, tra cui Michel Platini, Alessandro Del Piero, Ruud Gullit, Andrea Pirlo, Gianfranco Zola e Federica Brignone, oltre al nipote Luca e al Fratello Nino di Gianluca Vialli...

