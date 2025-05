Senza figli e matrimoni il futuro è nero

L'assenza di matrimoni e la crescente esitazione a mettere su famiglia stanno segnando un cambiamento preoccupante nella società contemporanea. Anche in contesti economici favorevoli, come le città dove i giovani trovano lavoro, il rinvio della nascita dei figli mette a rischio il futuro demografico. Questo articolo esplorerà le implicazioni di questa tendenza e le sfide che essa porta con sé.

Se anche in una città nella quale i giovani trovano lavoro e quindi una sicurezza economica non si sposano e rimandano la nascita del primo figlio, il futuro è drammaticamente oscuro... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Senza figli e matrimoni, il futuro è nero

Su questo argomento da altre fonti

Quasi il 70% degli adolescenti vuole figli, ma fecondità cala: +72% trattamenti Pma; Quanti figli si fanno in Italia?; Pochi matrimoni, ancora meno figli: Cagliari ultima città in Italia, pesano disoccupazione e precariato; Lavoro, natalità e istruzione, giovani senza futuro: il Sud Sardegna tra gli ultimi in Italia per qualità della vita. 🔗Cosa riportano altre fonti

Senza figli e matrimoni, il futuro è nero - Se anche in una città nella quale i giovani trovano lavoro e quindi una sicurezza economica non si sposano e rimandano la nascita del primo figlio, il futuro è drammaticamente oscuro ... 🔗Secondo ilgiornale.it

Figli? No grazie: il matrimonio felice è quello senza. E lo dice la scienza - E tutti concordano nell’affermare che il matrimonio felice è quello senza figli. Questa affermazione ... che possano predire esattamente il futuro di una coppia dopo aver avuto un bambino. 🔗Da donnamoderna.com

Il matrimonio è più felice, senza figli - Oltre 5mila le persone intervistate. I partner senza figli sono più soddisfatti del matrimonio. Ma in termini di vita, le più felici sono le donne con i figli Condividi Addio famiglie numerose ... 🔗Secondo rainews.it