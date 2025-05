Sentenza UFFICIALE | 14 punti di penalizzazione Ma li scontano prossima stagione

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto un severo colpo al club rossonero, irrogando una penalizzazione di 14 punti da scontare nella prossima stagione. La decisione rappresenta una mazzata pesante per la squadra, con conseguenze significative sulla sua posizione in classifica e sul futuro agonistico, rendendo la situazione sempre più critica per i tifosi e la dirigenza.

E' arrivata la sanzione per il club da parte del Tribunale Federale Nazionale. Mano davvero pesante, ora per i rossoneri è davvero un disastro E' una mazzata davvero pesante. I l Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la squadra rossonera, con ben 14 punti di penalizzazione in classifica. Una penalizzazione che andrà scontata nella prossima stagione, per via di una serie di violazioni di natura amministrativa. Sentenza UFFICIALE: 14 punti di penalizzazione. Ma li scontano prossima stagione (LaPresse) – Calciomercato.it Sono dunque davvero tempi duri per la Lucchese calcio, che qualora dovesse riuscire ad iscriversi nel campionato di Lega Pro, dovrebbe poi compiere un vero e proprio miracolo per portare a casa la salvezza...

