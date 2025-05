Sempre più vicino il nuovo deposito delle biciclette in stazione

Un'importante novità si profila all'orizzonte per i pendolari e gli appassionati di ciclismo: il deposito delle biciclette nella stazione sta prendendo forma. Dopo il rifacimento del fondo e una pausa nei lavori, sono state installate le strutture che definiranno lo spazio della velostazione, contribuendo a trasformare l'ex magazzino in un servizio moderno e funzionale per la comunità.

Nuovo passo avanti per il deposito delle biciclette in stazione. Dopo il rifacimento del fondo e uno stop ai lavori, in quest'ultima settimana sono state finalmente posizionate le strutture che delimitano lo spazio dedicato alla velostazione e contribuiscono a disegnare il nuovo volto dell'ex magazzino merci di RFI. Nella sostanza si tratta delle pareti che separano l'area del porticato dell'ex magazzino dalla banchina per l'attesa dei treni e dal parcheggio: la velostazione, una volta ultimata, sarà dotata di apposito sistema di apertura che permetterà l'ingresso agli autorizzati senza bisogno di custodia e conterà 96 stalli per biciclette su due piani e 12 a un piano, con possibilità di ricarica per le due ruote elettriche oltre a una colonnina di manutenzione...

