Self check-in il Tar del Lazio boccia la stretta del Viminale | annullato il divieto di usare le keybox per gli affitti brevi

Il Tar del Lazio ha annullato il divieto del Viminale sull'uso delle keybox per il self-check-in negli affitti brevi. La decisione dei giudici amministrativi si oppone alla circolare del ministero dell’Interno del novembre scorso, che imponeva restrizioni ai proprietari delle abitazioni locate. Questa sentenza riapre la strada alla praticità del check-in autonomo, fondamentale per molti locatori e turisti.

Il Tar del Lazio boccia la stretta del Viminale sulle keybox, le cassette a combinazione per il check-in autonomo utilizzati negli affitti brevi. I giudici amministrativi hanno annullato la circolare del ministero dell’Interno del novembre scorso, che imponeva ai proprietari delle abitazioni locate per brevi periodi l’ obbligo di riconoscimento fisico degli ospiti, impedendo quindi di lasciare loro le chiavi nelle cassette e registrare i documenti da remoto. Nella sentenza si legge che “l’identificazione de visu non risulta di per sĂ© in grado di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica cui mira esplicitamente la circolare”: l’atto del governo, inoltre, “ non contiene giustificazioni adeguate rispetto all’obbligo imposto, poichĂ© genericamente viene fatto riferimento ad una intensificazione delle cosiddette locazioni brevi su tutto il territorio nazionale, in ragione anche del Giubileo e per una difficile evoluzione della situazione internazionale, ma tali affermazioni non sono supportate da alcun dato necessario proprio a dimostrare la proporzionalitĂ della misura adottata”... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Self check-in, il Tar del Lazio boccia la stretta del Viminale: annullato il divieto di usare le keybox per gli affitti brevi

