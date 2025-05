Segnalazioni video e foto grazie a YouPol

Dal 2017, l'applicazione YouPol offre un canale diretto tra cittadini e Polizia di Stato, permettendo segnalazioni rapide mediante video e foto. Questo strumento innovativo si propone di prevenire e combattere fenomeni abusivi come il bullismo e lo spaccio di sostanze, promuovendo una maggiore sicurezza e collaborazione nella comunitĂ .

GROSSETO Lanciata nel 2017, l’applicazione YouPol è stata ideata per smartphone, tablet e computer come uno strumento semplice e immediato per favorire la comunicazione tra i cittadini e la Polizia di Stato, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni come il bullismo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la pandemia, a seguito del preoccupante aumento dei casi di violenza domestica, l’app è stata potenziata introducendo anche la possibilitĂ di segnalare tali episodi. L’app consente di inviare messaggi e immagini direttamente alle centrali operative delle Questure, sia tramite una registrazione utente, sia in forma anonima... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Segnalazioni, video e foto grazie a YouPol

