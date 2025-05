Secondo arresto per il sequestro e le torture di un italiano a New York | si consegna un trader svizzero

Un trader svizzero, William Duplessie, si è consegnato alle autorità statunitensi, diventando il secondo arrestato nel caso del sequestro e delle torture di Michael Valentino Teofrasto Carturan, un 29enne italiano a New York. Questo nuovo sviluppo evidenzia la crescente complessità e gravità della vicenda, che ha suscitato l'attenzione dei media internazionali. Continua a leggere per i dettagli.

Un secondo trader svizzero si è consegnato per il rapimento e le torture al 29enne italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan. Il secondo uomo in arresto è William Duplessie... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Secondo arresto per il sequestro e le torture di un italiano a New York: si consegna un trader svizzero

Approfondimenti da altre fonti

Rapito e torturato a New York: arrestato un uomo, si indaga anche su una donna; Usa, turista italiano rapito e torturato per due settimane in una casa a New York; Italiano torturato per settimane in una casa extralusso a New York, fermata anche la 24enne Beatrice Folchi: Un equivoco; Si difende la 24enne coinvolta nel sequestro dell'italiano a New York: 'Un equivoco'. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Italiano sequestrato e torturato a New York, secondo arresto: si consegna alla polizia un trader svizzero - NEW YORK - La polizia ha arrestato una persona, la seconda, per il sequestro e la tortura dell'italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan. Lo riporta ... 🔗Scrive msn.com

Un secondo arresto per l'italiano torturato a New York - La polizia ha arrestato una persona, la seconda, per il sequestro e la tortura dell'italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan. Lo riporta il New York Daily News, sottolineando che l'uomo si è ... 🔗Segnala ansa.it

New York, secondo arresto per l'italiano sequestrato: trader svizzero si è consegnato alla polizia - La polizia di New York ha arrestato una seconda persona nella vicenda del rapimento e delle torture subite dall'italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan. Lo riporta il New York Daily News, rifere ... 🔗Lo riporta msn.com

Torture ai brigatisti del caso Dozier (parte 2) parla Emilia Libera