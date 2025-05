Secondaria oltre 28mila cattedre scoperte dopo la mobilità | più di 3 800 i posti di sostegno vacanti Ecco dove

Nell'anno scolastico 2024/2025, la UIL ha reso noto un allarmante tabulato sui movimenti nella scuola secondaria, rivelando oltre 28.000 cattedre scoperte. Di queste, più di 3.800 riguardano posti di sostegno vacanti. L’articolo analizza le cause e le aree geografiche più colpite, evidenziando una crisi di personale che richiede interventi urgenti.

La pubblicazione del tabulato riepilogativo sui movimenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 20242025 realizzato dalla UIL evidenzia un ampio numero di cattedre ancora da coprire, tra posto comune e sostegno. Il totale generale delle disponibilità residue raggiunge le 28.472 unità, articolate tra i due gradi scolastici. L'articolo Secondaria, oltre 28mila cattedre scoperte dopo la mobilità: più di 3.800 i posti di sostegno vacanti. Ecco dove ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

