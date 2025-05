seconda categoria centro erika verso la promozione

Il Centro Erika continua la sua corsa verso la promozione nella Seconda Categoria, conquistando una vittoria fondamentale contro il Bobbio Perino con un gol decisivo di Babini all'ultimo minuto. Anche la Fiumanese si fa valere, imponendosi con un netto 3-0 sui Lovers. Le due formazioni ravennati si preparano ora per affrontare le sfide di ripescaggio, puntando a un futuro in categorie superiori.

Vincono il turno regionale le due formazioni uscite dai due gironi ravennati di Seconda Categoria. Il Centro Erika la spunta in rimonta 3-2 contro il Bobbio Perino con un gol proprio allo scadere di Babini. I forlivesi della Fiumanese vincono 3-0 sui Lovers. Le graduatorie di ripescaggio dalla Seconda alla Prima, vedono il Centro Erika quarto e la Fiumanese quinta: poiché è quasi certo che le prime cinque di questa speciale classifica giocheranno in Prima nel 2025-26, entrambe hanno di che festeggiare pregustando la promozione in estate. In Terza si disputano le semifinali dei playoff. Infatti vincono le due sfavorite, almeno sulla carta... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net