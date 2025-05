Se vuoi la pace prepara la pace L' evento

Nelle ultime settimane, un gruppo spontaneo di cittadini si è unito, rappresentando diverse associazioni del Valdarno, per promuovere l'evento "Se vuoi la pace, prepara la pace". Questo incontro mira a sensibilizzare la comunità sull'importanza della pace e della solidarietà, sotto il segno della cooperazione e dell'impegno comune. L'iniziativa si propone come un'opportunità per costruire legami e trasformare la volontà di pace in azioni concrete.

Nelle scorse settimane si è costituito un gruppo spontaneo di cittadini formato da rappresentanti di diverse associazioni del territorio (Acli, Agesci zona Valdarno, Arci, Caritas Fiesole, Cgil, Cisl, Circolo Laudato Sì Valdarno, Legambiente Valdarno Superiore, Libera Valdarno, Mcl, Oratorio Don...

