Se non inseriamo l’educazione all’affettività nelle scuole la violenza non si fermerà Anna Foglietta | Il cinema può essere la chiave per una nuova consapevolezza

Nel suo debutto alla regia, Anna Foglietta presenta il video "È come sembra", un progetto della Fondazione Una Nessuna Centomila. Attraverso questo cortometraggio, destinato a essere proiettato sui maxi-schermi dei concerti, si sottolinea l'importanza dell'educazione all'affettività nelle scuole come strumento fondamentale per prevenire la violenza, spingendo verso una nuova consapevolezza sociale grazie al potere del cinema.

Anna Foglietta debutta alla regia con il video "È come sembra", realizzato dal laboratorio artistico della Fondazione Una Nessuna Centomila e destinato a essere proiettato sui maxi-schermi prima dell'inizio dei principali concerti italiani e internazionali, grazie al supporto di AssoConcerti.

