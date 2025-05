Se a Garlasco l’AI avesse indagato con noi Il garantismo moderno

L'articolo esplora come il garantismo moderno e le tecnologie avanzate potrebbero trasformare l'indagine del caso di Garlasco, se si decidesse di riaprirlo. Con strumenti come scanner 3D e analisi in tempo reale dei tabulati telefonici, ogni dettaglio verrebbe scrutinato con una precisione mai vista prima, offrendo nuove possibilità per la verità e la giustizia.

Se oggi si dovesse riaprire il caso Garlasco, probabilmente la scena del crimine non verrebbe chiusa dopo qualche ora, ma mappata centimetro per centimetro da scanner 3D. I tabulati telefonici non sarebbero solo dati da conservare, ma materiale vivo, confrontato in tempo reale con orari, spostamenti, telecamere e cronologie digitali. Le testimonianze non resterebbero parole su verbali, ma diventerebbero oggetto di analisi semantica, alla ricerca di incongruenze, slittamenti, omissioni. E la domanda di fondo, la stessa da due decenni – Alberto Stasi ha ucciso Chiara Poggi? – avrebbe forse, grazie alla tecnologia, una risposta più fondata... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Se a Garlasco l’AI avesse indagato con noi. Il garantismo moderno

Cosa riportano altre fonti

