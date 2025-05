Scusi le sono cadute delle monete e intanto le rubano la borsa | due in manette

A Ciserano, un inganno audace si è trasformato in un crimine, mentre una donna, in uscita dal supermercato Famila, è stata derubata della borsa. Approfittando di un momento di distrazione, un uomo ha bussato al finestrino, fingendo di aiutarla a raccogliere delle monete cadute. Due sospetti sono stati arrestati dopo l'incidente, rivelando la crescente vulnerabilità a furti di questo tipo.

Ciserano. Era appena salita in macchina dopo aver fatto la spesa al supermercato Famila di Ciserano, quando qualcuno le ha bussato nel finestrino. Così ha abbassato il vetro per capire cosa volesse l'uomo che aveva attirato la sua attenzione. "Signora, le sono cadute delle monetine", le ha detto. La donna, 59 anni, ha aperto la portiera e si è messa a raccogliere gli spiccioli. Proprio in quel momento un complice dell'uomo ha aperto lo sportello sul lato del passeggero e le ha rubato la borsetta. Poi i due sono saliti su un'auto e sono fuggiti. La signora, che fortunatamente aveva con sé il cellulare, ha chiamato il 112 e una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Treviglio che si trovava nei pressi del supermercato è subito intervenuta...

